Две организации, продающие алкоголь, в Удмуртии оштрафовали на 3,17 млн рублей
В Удмуртии оштрафовали две компании, занимающиеся розничной продажей алкоголя. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.
- В целях пресечения незаконной деятельности недобросовестных участников рынка в сфере розничной продажи алкогольной продукции министерством была проведена контрольная закупка. Две организации, находящиеся по адресу улица Ленина 41 и Ленина 19 были оштрафованы на 3 млн 170 тысяч рублей, - написал Виктор Лашкарев.
На данный момент организации прекратили свою деятельность по осуществлению розничной продажи алкоголя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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