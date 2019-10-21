2019-10-21T06:40:18+03:00
Общество

Две организации, продающие алкоголь, в Удмуртии оштрафовали на 3,17 млн рублей

Была проведена контрольная закупка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии оштрафовали две компании, занимающиеся розничной продажей алкоголя. Об этом сообщил на своей странице в «Фейсбук» министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев.

- В целях пресечения незаконной деятельности недобросовестных участников рынка в сфере розничной продажи алкогольной продукции министерством была проведена контрольная закупка. Две организации, находящиеся по адресу улица Ленина 41 и Ленина 19 были оштрафованы на 3 млн 170 тысяч рублей, - написал Виктор Лашкарев.

На данный момент организации прекратили свою деятельность по осуществлению розничной продажи алкоголя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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