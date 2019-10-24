2019-10-24T07:03:53+03:00
Общество

ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной

Один из болельщиков унес трофей с собой
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: пиксабайФото: пиксабай
Изменить размер текста:

Забавный инцидент произошел в Альметьевске, во время хоккейного матча, когда «Нефтяник» играл против «Номада». Один из болельщиков участвовал в конкурсе «Бросок на миллион» и унес с собой клюшку. Позже в официальной группе команды появилась запись с призывом вернуть трофей.

- Просим клюшку вернуть во избежание последствий. Мы зафиксировали Вас по видеокамерам, - говорится в записи.

Спустя час хоккейная команда из Ижевска «Ижсталь» решила предложить помощь.

- Мы, конечно, клуб небогатый, но готовы подарить вам новую клюшку 31.10.2019. А взамен просим подарить нам «Ладу Гранту», разыгрываемую среди ваших болельщиков, поскольку мы за вас искренне переживаем, а во-вторых считаем, что все, что произведено в Ижевске должно и сгнить в Ижевске, - такой комментарий подписан официальным сообществом «сталеваров» в «ВКонтакте».

Интересно, в момент написания заметки, этого поста уже не было. Но сохранились многочисленные скриншоты.

Фото: vk.com/dhlizhevsk

Фото: vk.com/dhlizhevsk

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Максим Шевченко покинул пост главного тренера женского ФК «Торпедо» в Ижевске
БДСМ с Олегом Бекмеметьевым: появилось видео прогулки блогера Ильи Варламова с главой Ижевска
На федеральном канале обсудят избиение группой подростков девушки в Ижевске
«Экскурсии по Ижевску»: уникальные факты об Успенской церкви
По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске
Очевидцы: на улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины
В исправительную колонию Удмуртии пытались провезти семь мобильных телефонов
Главный тренер ХК «Торпедо» заметил, что в Ижевске болельщиков стало меньше
Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии
За девять месяцев 2019 года от жителей Ижевска поступило 108 жалоб на шум
Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
Легковушка в Удмуртии врезалась в два грузовика
Ремонт должны были начать еще в августе: в Ижевске в детском саду №194 протекает крыша
Ижевчанина задержали за незаконное хранение наркотиков
Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки
Ижевчанин обвиняется в изнасиловании женщины, с которой познакомился в соцсетях
Традиционная «Ночь искусств» в Ижевске пройдет в Театре кукол
Жителя Удмуртии осудили за избиение полицейского
300 тысяч человек в Удмуртии поставили прививки от гриппа
Ижевск вновь поборется за звание столицы «Тотального диктанта»