ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной
Забавный инцидент произошел в Альметьевске, во время хоккейного матча, когда «Нефтяник» играл против «Номада». Один из болельщиков участвовал в конкурсе «Бросок на миллион» и унес с собой клюшку. Позже в официальной группе команды появилась запись с призывом вернуть трофей.
- Просим клюшку вернуть во избежание последствий. Мы зафиксировали Вас по видеокамерам, - говорится в записи.
Спустя час хоккейная команда из Ижевска «Ижсталь» решила предложить помощь.
- Мы, конечно, клуб небогатый, но готовы подарить вам новую клюшку 31.10.2019. А взамен просим подарить нам «Ладу Гранту», разыгрываемую среди ваших болельщиков, поскольку мы за вас искренне переживаем, а во-вторых считаем, что все, что произведено в Ижевске должно и сгнить в Ижевске, - такой комментарий подписан официальным сообществом «сталеваров» в «ВКонтакте».
Интересно, в момент написания заметки, этого поста уже не было. Но сохранились многочисленные скриншоты.
Фото: vk.com/dhlizhevsk
ИСТОЧНИК KP.RU
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