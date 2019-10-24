ХК «Ижсталь» предложила подарить клюшку «Нефтянику» взамен украденной

СЕГОДНЯ 07:03 2019-10-24T07:03:53+03:00

Один из болельщиков унес трофей с собой

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Забавный инцидент произошел в Альметьевске, во время хоккейного матча, когда «Нефтяник» играл против «Номада». Один из болельщиков участвовал в конкурсе «Бросок на миллион» и унес с собой клюшку. Позже в официальной группе команды появилась запись с призывом вернуть трофей.

- Просим клюшку вернуть во избежание последствий. Мы зафиксировали Вас по видеокамерам, - говорится в записи.

Спустя час хоккейная команда из Ижевска «Ижсталь» решила предложить помощь.

- Мы, конечно, клуб небогатый, но готовы подарить вам новую клюшку 31.10.2019. А взамен просим подарить нам «Ладу Гранту», разыгрываемую среди ваших болельщиков, поскольку мы за вас искренне переживаем, а во-вторых считаем, что все, что произведено в Ижевске должно и сгнить в Ижевске, - такой комментарий подписан официальным сообществом «сталеваров» в «ВКонтакте».

Интересно, в момент написания заметки, этого поста уже не было. Но сохранились многочисленные скриншоты.

Фото: vk.com/dhlizhevsk

ИСТОЧНИК KP.RU