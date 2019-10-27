474 врача участвуют в конкурсе «Лучшая клиника»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-27T10:06:10+03:00

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Уже 474 медика претендуют на звание «Народный врач» в рамках конкурса «Лучшая клиника - 2019». Пациенты на сайте конкурса сами выбирают самых хороших специалистов в разных областях: кардиологов, терапевтов, офтальмологов, гинекологов. Здесь же можно проголосовать за лучшую больницу или санаторий. Всего в конкурсе 29 номинаций.

Вы можете сами предложить кандидатуру на звание лучшего врача. Для этого можно заполнить электронную форму на сайте конкурса, отправить заявку по электронному адресу clinic@mgcentr.ru или позвонить по телефону (3412) 902-020.

ИСТОЧНИК KP.RU