474 врача участвуют в конкурсе «Лучшая клиника»
Уже 474 медика претендуют на звание «Народный врач» в рамках конкурса «Лучшая клиника - 2019». Пациенты на сайте конкурса сами выбирают самых хороших специалистов в разных областях: кардиологов, терапевтов, офтальмологов, гинекологов. Здесь же можно проголосовать за лучшую больницу или санаторий. Всего в конкурсе 29 номинаций.
Вы можете сами предложить кандидатуру на звание лучшего врача. Для этого можно заполнить электронную форму на сайте конкурса, отправить заявку по электронному адресу clinic@mgcentr.ru или позвонить по телефону (3412) 902-020.
ИСТОЧНИК KP.RU
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