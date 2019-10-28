Поваленные деревья и летающие знаки: последствия сильного ветра в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-28T15:17:13+03:00

Изменить размер текста: A A

28 октября, в понедельник, в Ижевск и Удмуртию пришел сильный ветер. Удмуртский Гидрометцентр ранее сообщал, что порывы могут достигать 25 м/с. Пользователи соцсетей делятся фотографиями поваленных деревьев и сорванных дорожных знаков. Собрали подборку последствий ветра.

На улице Автозаводская, 60 дерево упало на припаркованные машины.

Фото: Анастасия Буйских

Фото: Дмитрий Чирков

На улице Магистральная оторвался дорожный знак.

Фото: Кирилл Холмогоров

- Леса на пушкинской падают , МЧС уже на месте, - пишут очевидцы в соцсетях.

Фото: Саша Абдурахманов

Еще одно дерево упало на улице Союзная, 65.

Фото: Константин Пермяков

Крышу здания у ТЦ "Флагман дисконт" унесло ветром.

Фото: Яна Чурилова

По информации пресс-службы «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» на 13:30 специалисты Удмуртэнерго уже ликвидировали 15 технологических нарушений, повлекших отключение электроснабжения в Вавожском, Сюмсинском, Завьяловском, Як-Бодьинском, Камбарском, Юкаменском, Можгинском, Балезинском и Кезском районах Удмуртии и вернули электричество в 31 населенный пункт. К восстановительным работам привлечены 32 бригады. Введен особый режим работы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/740566" frameborder="0"></iframe> В Хохряках (Удмуртия) упало дерево на дорогу.Видео: Ломаев Строй

ИСТОЧНИК KP.RU