Поваленные деревья и летающие знаки: последствия сильного ветра в Ижевске
28 октября, в понедельник, в Ижевск и Удмуртию пришел сильный ветер. Удмуртский Гидрометцентр ранее сообщал, что порывы могут достигать 25 м/с. Пользователи соцсетей делятся фотографиями поваленных деревьев и сорванных дорожных знаков. Собрали подборку последствий ветра.
На улице Автозаводская, 60 дерево упало на припаркованные машины.
Фото: Анастасия Буйских
Фото: Дмитрий Чирков
На улице Магистральная оторвался дорожный знак.
Фото: Кирилл Холмогоров
- Леса на пушкинской падают , МЧС уже на месте, - пишут очевидцы в соцсетях.
Фото: Саша Абдурахманов
Еще одно дерево упало на улице Союзная, 65.
Фото: Константин Пермяков
Крышу здания у ТЦ "Флагман дисконт" унесло ветром.
Фото: Яна Чурилова
По информации пресс-службы «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» на 13:30 специалисты Удмуртэнерго уже ликвидировали 15 технологических нарушений, повлекших отключение электроснабжения в Вавожском, Сюмсинском, Завьяловском, Як-Бодьинском, Камбарском, Юкаменском, Можгинском, Балезинском и Кезском районах Удмуртии и вернули электричество в 31 населенный пункт. К восстановительным работам привлечены 32 бригады. Введен особый режим работы.
В Хохряках (Удмуртия) упало дерево на дорогу.Видео: Ломаев Строй
ИСТОЧНИК KP.RU
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