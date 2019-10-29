За сутки с банковских счетов жителей Удмуртии похищено более миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-29T12:31:43+03:00

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В Удмуртии за сутки жертвами мошенников стали 25 жителей Удмуртии. Всего с банковских счетов было похищено более миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

- Злоумышленники звонили и сообщали потерпевшим о незаконных транзакциях с их счетов. Далее спрашивали данные карт, убеждали сделать несколько действий и заполучали деньги, - сообщает ведомство.

Жертвами мошенников стали жители Ижевска, Воткинска и Воткинского района, Глазова и Глазовского района, Сарапула, Можги, поселка Балезино, Завьяловского, Игринского, Увинского и Кизнерского районов. Суммы переводов составили от пяти тысяч до 105 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится проверка.

МВД по Удмуртии обращается к гражданам: Помните! Работники банков не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого вы являетесь. Также они не будут уведомлять вас о транзакциях с банковских счетов в телефонном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU