Пробки в 6 баллов и ДТП: в Ижевске метель осложнила движение
В Ижевске пошел долгожданный снег и, несмотря на то, что все так долго его ждали, автомобилисты оказались не готовы к такой погоде. В городе 6-балльные пробки и ДТП, собрали для вас подборку.
Как пишут пользователи соцсетей, ДТП произошли на улицах Удмуртской, Кирова, Петрова, Коммунаров, Воровского, Карла Либкнехта, Камбарской, в районе Автозавода.
Фото: Дарья Котельникова
Фото: Илья Обухов
Фото: Марно Васильева
Фото: Сергей Вершинин
Фото: Мирон Федоров
Фото: Наталья Заушицына
Пробки в городе составляют 6 баллов, труднее всего проехать в центре Ижевска, выбирайте пути объезда.
Фото: Яндекс карты
Синоптики прогнозируют снег до конца дня, вечером температура составит -6...градусов. 1 ноября небольшой снег и -6...-8 градусов.
ДТП на улице Азина в Ижевске .
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ИСТОЧНИК KP.RU
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