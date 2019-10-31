2019-10-31T13:27:37+03:00
Общество

Пробки в 6 баллов и ДТП: в Ижевске метель осложнила движение

Синоптики прогнозируют снег весь день и до -6 градусов
Дарья ПОРСЕВА
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ДТП на улице Удмуртская Фото: Евгений РусановДТП на улице Удмуртская Фото: Евгений Русанов
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В Ижевске пошел долгожданный снег и, несмотря на то, что все так долго его ждали, автомобилисты оказались не готовы к такой погоде. В городе 6-балльные пробки и ДТП, собрали для вас подборку.

Как пишут пользователи соцсетей, ДТП произошли на улицах Удмуртской, Кирова, Петрова, Коммунаров, Воровского, Карла Либкнехта, Камбарской, в районе Автозавода.

Фото: Дарья Котельникова

Фото: Дарья Котельникова

Фото: Илья Обухов

Фото: Илья Обухов

Фото: Марно Васильева

Фото: Марно Васильева

Фото: Сергей Вершинин

Фото: Сергей Вершинин

Фото: Мирон Федоров

Фото: Мирон Федоров

Фото: Наталья Заушицына

Фото: Наталья Заушицына

Пробки в городе составляют 6 баллов, труднее всего проехать в центре Ижевска, выбирайте пути объезда.

Фото: Яндекс карты

Фото: Яндекс карты

Синоптики прогнозируют снег до конца дня, вечером температура составит -6...градусов. 1 ноября небольшой снег и -6...-8 градусов.

ДТП на улице Азина в Ижевске .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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