Жители Удмуртии выбирают лучшую клинику и народного врача
Пациенты ижевских и республиканских больниц и санаториев могут выбрать лучшие клиники республики, а также специалистов, достойных звания «Народный врач», в конкурсе «Лучшая клиника-2019». Рассказываем, кто лидирует в голосовании на данный момент*.
Лучшие клиники по версии пациентов
«Лучшее урологическое отделение» - отделение урологии ГКБ №6 (62% голосов)
«Лучший многопрофильный центр» - РКДЦ (68% голосов)
«Лучшая стоматология» - Стоматологическая поликлиника №2 (53%)
«Лучший санаторий» - «Варзи-Ятчи» (65% голосов)
«Лучший детский санаторий» - «Селычка» (40% голосов)
«Лучшая офтальмология» - центр коррекции зрения «Экси» (100% голосов)
«Лучший МРТ-центр» - «Верум» (55% голосов)
«Лучшая медицинская лаборатория» - Клинико-диагностическая лаборатория «Мира плюс» (100% голосов)
«Лучший центр оказания экстренной помощи» - частная скорая помощь «Быстромед» (100%)
«Лучший реабилитационный центр» - «Апрель» (62% голосов)
«Клиника с лучшим сервисом» - стоматология «Авангард» (100% голосов)
«Лучшая детская клиника» - «Реацентр» (100% голосов)
Кто заслуживает звания «Народный врач»?
«Лучший анестезиолог-реаниматолог» - Владимир Ситников, Перинатальный центр (56% голосов)
«Лучший гинеколог» - Людмила Широбокова, 1 РКБ (10% голосов)
«Лучший дерматовенеролог» - Мария Барова, «Медицея» (34% голосов)
«Лучший инфекционист» - Василий Батуев, ГКБ №3 (29% голосов)
«Лучший кардиолог» - Марат Шаехов, РКДЦ (17% голосов)
«Лучший невролог» - Ирина Богатырева, РКДЦ (21% голосов)
«Лучший неонатолог» - Светлана Петрова, РДКБ (46% голосов)
«Лучший оториноларинголог» - Сергей Туров, 1 РКБ (22% голосов)
«Лучший офтальмолог» - Александр Паймухин, «Мона Лиза» (28% голосов)
«Лучший педиатр» - Светлана Ермолаева, Завьяловская районная больница (11% голосов)
«Лучший проктолог» - Разиль Муллахметов, 1 РКБ (26% голосов)
«Лучший стоматолог» - Лилия Иванова, Стоматологическая поликлиника №1 (24% голосов)
«Лучший терапевт» - Светлана Кудрина, реабилитационный центр «Апрель» (30% голосов)
«Лучший травматолог-ортопед» - Максим Каменских, РДКБ (22% голосов)
«Лучший уролог» - Андрей Вейс, 1 РКБ (27% голосов)
«Лучший хирург» - Рамиль Мусин, РКДЦ (36% голосов)
«Лучший эндокринолог» - Оксана Барышникова, РКДЦ (34% голосов)
ВАЖНО!
Каждый голос может стать решающим, да и расклад сил способен измениться в любой момент, так как в некоторых номинациях к сегодняшнему дню, 1 ноября, появятся новые участники - лучшие офтальмологические клиники, детские поликлиники, служба оказания экстренной медпомощи и другие. Ну а проголосовать за них можно до 14 ноября. Заходите на сайт проекта лучшаяклиника.рф (18+) и голосуйте за того кандидата, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе!
А еще вы можете не только выбрать лучшую больницу и народного врача, но и сказать спасибо любимому специалисту. За время запуска проекта мы получили почти 400 благодарностей. Найти их вы также можете на сайте в разделе «Спасибо, доктор!».
ЗНАЙ! «Лучшая клиника 2019» - это конкурс медучреждений и врачей, в рамках которого ижевчане и жители Удмуртии выберут лучшую клинику и народного врача. Кроме того, по ряду номинаций победителей выберет экспертное жюри, в состав которого войдут представители медицинских кругов, Минздрава и ведущих медучреждений республики.
Напомним, конкурс организован медиагруппой «Центр» при поддержке Министерства здравоохранения Удмуртии. Проголосовать за участников можно до 14 ноября.
Фото: Архив
*На 10:00 1 ноября
Информационный партнер конкурса - «Комсомольская правда» - Удмуртия». Организатор ООО "Медиагруппа "Центр". Срок проведения конкурса с 1.08.19 по 28.11.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.
Реклама
18+
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»