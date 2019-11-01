Жители Удмуртии выбирают лучшую клинику и народного врача

СЕГОДНЯ 11:21 2019-11-01T12:13:27+03:00

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Пациенты ижевских и республиканских больниц и санаториев могут выбрать лучшие клиники республики, а также специалистов, достойных звания «Народный врач», в конкурсе «Лучшая клиника-2019». Рассказываем, кто лидирует в голосовании на данный момент*.

Лучшие клиники по версии пациентов

«Лучшее урологическое отделение» - отделение урологии ГКБ №6 (62% голосов)

«Лучший многопрофильный центр» - РКДЦ (68% голосов)

«Лучшая стоматология» - Стоматологическая поликлиника №2 (53%)

«Лучший санаторий» - «Варзи-Ятчи» (65% голосов)

«Лучший детский санаторий» - «Селычка» (40% голосов)

«Лучшая офтальмология» - центр коррекции зрения «Экси» (100% голосов)

«Лучший МРТ-центр» - «Верум» (55% голосов)

«Лучшая медицинская лаборатория» - Клинико-диагностическая лаборатория «Мира плюс» (100% голосов)

«Лучший центр оказания экстренной помощи» - частная скорая помощь «Быстромед» (100%)

«Лучший реабилитационный центр» - «Апрель» (62% голосов)

«Клиника с лучшим сервисом» - стоматология «Авангард» (100% голосов)

«Лучшая детская клиника» - «Реацентр» (100% голосов)

Кто заслуживает звания «Народный врач»?

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» - Владимир Ситников, Перинатальный центр (56% голосов)

«Лучший гинеколог» - Людмила Широбокова, 1 РКБ (10% голосов)

«Лучший дерматовенеролог» - Мария Барова, «Медицея» (34% голосов)

«Лучший инфекционист» - Василий Батуев, ГКБ №3 (29% голосов)

«Лучший кардиолог» - Марат Шаехов, РКДЦ (17% голосов)

«Лучший невролог» - Ирина Богатырева, РКДЦ (21% голосов)

«Лучший неонатолог» - Светлана Петрова, РДКБ (46% голосов)

«Лучший оториноларинголог» - Сергей Туров, 1 РКБ (22% голосов)

«Лучший офтальмолог» - Александр Паймухин, «Мона Лиза» (28% голосов)

«Лучший педиатр» - Светлана Ермолаева, Завьяловская районная больница (11% голосов)

«Лучший проктолог» - Разиль Муллахметов, 1 РКБ (26% голосов)

«Лучший стоматолог» - Лилия Иванова, Стоматологическая поликлиника №1 (24% голосов)

«Лучший терапевт» - Светлана Кудрина, реабилитационный центр «Апрель» (30% голосов)

«Лучший травматолог-ортопед» - Максим Каменских, РДКБ (22% голосов)

«Лучший уролог» - Андрей Вейс, 1 РКБ (27% голосов)

«Лучший хирург» - Рамиль Мусин, РКДЦ (36% голосов)

«Лучший эндокринолог» - Оксана Барышникова, РКДЦ (34% голосов)

ВАЖНО!

Каждый голос может стать решающим, да и расклад сил способен измениться в любой момент, так как в некоторых номинациях к сегодняшнему дню, 1 ноября, появятся новые участники - лучшие офтальмологические клиники, детские поликлиники, служба оказания экстренной медпомощи и другие. Ну а проголосовать за них можно до 14 ноября. Заходите на сайт проекта лучшаяклиника.рф (18+) и голосуйте за того кандидата, который, по вашему мнению, достоин победы в конкурсе!

А еще вы можете не только выбрать лучшую больницу и народного врача, но и сказать спасибо любимому специалисту. За время запуска проекта мы получили почти 400 благодарностей. Найти их вы также можете на сайте в разделе «Спасибо, доктор!».

ЗНАЙ! «Лучшая клиника 2019» - это конкурс медучреждений и врачей, в рамках которого ижевчане и жители Удмуртии выберут лучшую клинику и народного врача. Кроме того, по ряду номинаций победителей выберет экспертное жюри, в состав которого войдут представители медицинских кругов, Минздрава и ведущих медучреждений республики.

Напомним, конкурс организован медиагруппой «Центр» при поддержке Министерства здравоохранения Удмуртии. Проголосовать за участников можно до 14 ноября.

Фото: Архив

*На 10:00 1 ноября

Информационный партнер конкурса - «Комсомольская правда» - Удмуртия». Организатор ООО "Медиагруппа "Центр". Срок проведения конкурса с 1.08.19 по 28.11.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.

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ИСТОЧНИК KP.RU