«Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась Церемония открытия Первенства Европы по дзюдо
В Ижевске, 1 ноября, в пятницу, состоялась Церемония открытия Первенства по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.
Приветственное слово сказал Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина.
-Для нас это большая честь, мы очень заинтересованы, чтобы в Удмуртии проходили международные соревнования такого уровня, - сказал Александр Владимирович.
В столицу Удмуртии съехались более 300 спортсменов из 33 стран, за три дня соревнований разыграют 14 комплектов медалей в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.
1 ноября подведут итоги среди юниоров в весовых категориях до 60 и 66 кг и юниорок в категориях до 48, 52 и 57 кг.
2 ноября в борьбу за медали вступят спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг.
3 ноября программу состязаний закроют дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 и свыше 78 кг.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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