2019-11-01T16:11:27+03:00
Спорт

«Красочное шоу и 300 спортсменов»: в Ижевске состоялась Церемония открытия Первенства Европы по дзюдо

Соревнования пройдут с 1 по 3 ноября 2019 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/judovolunteers2019Фото: vk.com/judovolunteers2019
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В Ижевске, 1 ноября, в пятницу, состоялась Церемония открытия Первенства по дзюдо среди спортсменов до 23 лет.

Приветственное слово сказал Глава Удмуртии Александр Бречалов, а также зачитал приветственное слово президента России Владимира Путина.

-Для нас это большая честь, мы очень заинтересованы, чтобы в Удмуртии проходили международные соревнования такого уровня, - сказал Александр Владимирович.

В столицу Удмуртии съехались более 300 спортсменов из 33 стран, за три дня соревнований разыграют 14 комплектов медалей в семи весовых категориях среди мужчин и женщин.

1 ноября подведут итоги среди юниоров в весовых категориях до 60 и 66 кг и юниорок в категориях до 48, 52 и 57 кг.

2 ноября в борьбу за медали вступят спортсмены в категориях до 73 и 81 кг и спортсменки в категориях до 63 и 70 кг.

3 ноября программу состязаний закроют дзюдоисты в категориях до 90, 100 и свыше 100 кг и дзюдоистки в категориях до 78 и свыше 78 кг.

Первенство Европы по дзюдо в Ижевске: открытие.Прямая трансляция из КК Олимпиец #дзюдо2019 #дзюдо #Ижевск #judo #judo2019

ИСТОЧНИК KP.RU

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