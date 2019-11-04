2019-11-04T09:17:53+03:00
Общество

Караоке-баттл и ярмарка национальной кухни: куда сходить в Ижевске 4 ноября

Сегодня вся страна празднует День народного единства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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4 ноября – День народного единства в России и День государственности Удмуртии, собрали программу мероприятий в Ижевске (0+).

Праздничные мероприятия начнутся на Центральной площади, так, с 11:00 до 13:00 пройдет концерт «В единстве сила!». На площади также развернутся различные мастер-классы, спортивные площадки и пройдет межнациональный караоке-баттл - за звание лучших в музыкальном поединке поборются 100 задорных бабушек и дедушек против 100 внуков.

С 12:00 до 14:00 праздник развернется в парке имени Кирова. Там пройдет концерт с участием национально-культурных объединений Удмуртии, ярмарка национальных блюд, танцевальный флэшмоб.

С 13:00 до 15:00 праздничная программа «Народное единство» пройдет на площадке по улице Молодежная 107а (парковка гипермаркета «Магнит»). Там пройдут мастер-классы о национальным танцам, по изготовлению кукол-оберегов, национальные игры и концертная программа с участием народной артистки Удмуртии и заслуженной артисткой России – Валентиной Пудовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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