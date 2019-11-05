«Календарь здоровья»: что обязательно нужно сделать ижевчанам в ноябре для хорошего самочувствия

СЕГОДНЯ 16:34 2019-11-05T16:34:14+03:00

Как бросить курить и похудеть к Новому году

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В рубрике «Календарь здоровья» в рамках проекта «Лучшая клиника-2019» расскажем ижевчанам, что нужно обязательно сделать в ноябре, чтобы оставаться активным и хорошо себя чувствовать.

Похудеть к Новому году

Начинать приводить свою фигуру в порядок нужно уже сейчас. Предлагаем несколько советов, которые помогут достичь результата:

1. Не пытайтесь скинуть много - есть риск, что потерянный килограммы быстро вернутся

2. Выпивать в день не менее 1,5 литров воды, без учета чая, кофе и других жидкостей

3. Отказаться от сахара и выпечки

4. Движение – жизнь. Чтобы похудеть, нужно заниматься спортом три раза в неделю

5. Вести дневник питания, чтобы контролировать потребление калорий

6. Режим дня. Ложиться спать и вставать в одно и то же время

Как бросить курить?

Курение – одна из главных причин смертности в мире. Делимся маленькими хитростями, которые помогут преодолеть тягу к сигаретам:

- бросать курить лучше постепенно (с каждым днем выкуривать меньшее количество сигарет)

- если на работе вы курите чаще, чем дома, бросайте курить в выходные, праздники, в отпуске. И наоборот

- оттягивать момент, когда вы закурить впервые за день

- курить по половине сигареты

- бросать курить лучше в компании

- вместо покупки сигарет, откладывать эти деньги на свою мечту

Материал предоставлен в рамках конкурса «Лучшая клиника -2019». Он продлится до 28 ноября, а голосовать за клиники и врачей в номинациях сайте лучшаяклиника.рф (18+) можно до 14 ноября. Окончательный список участников уже утвержден, и вы можете отдавать голоса за тех, кого считаете по-настоящему достойными победы!

Информационный партнер конкурса - «Комсомольская правда» - Ижевск». Организатор ООО "Медиагруппа "Центр". Срок проведения конкурса с 1.08.19 по 28.11.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.

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18+

ИСТОЧНИК KP.RU