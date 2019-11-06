Командир студенческих отрядов Удмуртии принял участие во встрече с президентом России
Руководитель республиканского штаба студенческих отрядов Удмуртии, член Общественной палаты республики Степан Чирков побывал на встрече с президентом России по случаю юбилея движения. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта республики.
Владимир Путин поздравил участников Российских студенческих отрядов с юбилеем движения и заявил, что они всегда достойно выполняли поставленные перед ними задачи. На встрече с представителями движения студенческих отрядов российский лидер отметил, что движение «подставляло плечо государству, стране и регионам».
- Мне выпала возможность присутствовать на встрече президента Владимира Путина с представителями студенческих отрядов. Я благодарен Российским студенческим отрядам за те возможности и горизонты, которые открываются перед бойцами, командирами, комиссарами студенческих отрядов. РСО открывает огромные возможности перед каждым членом организации, и я счастлив, быть среди этих людей, - цитирует Степана Чиркова пресс-служба.
Владимир Путин встретился с представителями движения студенческих отрядов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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