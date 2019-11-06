За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-11-06T11:21:57+03:00

В полицию за это время поступило более 30 сообщений о хищении денег

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В Удмуртии за пять дней ноября мошенники похитили у жителей 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- За указанное время в полицию поступило более 30 сообщений от граждан о хищении денег с их банковских счетов. Жертвами стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Завьяловского района. Всем им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Далее сообщали о том, что с их счета пытаются снять деньги, и чтобы предотвратить перевод, нужно назвать все данные карты и пин-код. После этого деньги уходили с карт, - сообщает ведомство.

Так, 5 ноября у ижевчанки похитили 2 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

МВД по Удмуртии обращается к гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Помните! Работники банков не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого вы являетесь. Также они не будут уведомлять вас о транзакциях с банковских счетов в телефонном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU