За пять дней ноября у жителей Удмуртии было похищено 4,5 млн рублей
В Удмуртии за пять дней ноября мошенники похитили у жителей 4,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- За указанное время в полицию поступило более 30 сообщений от граждан о хищении денег с их банковских счетов. Жертвами стали жители Ижевска, Воткинска, Глазова, Сарапула, Завьяловского района. Всем им звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков. Далее сообщали о том, что с их счета пытаются снять деньги, и чтобы предотвратить перевод, нужно назвать все данные карты и пин-код. После этого деньги уходили с карт, - сообщает ведомство.
Так, 5 ноября у ижевчанки похитили 2 млн рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.
МВД по Удмуртии обращается к гражданам: ни под каким предлогом не передавайте посторонним данные ваших банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды). Помните! Работники банков не будут расспрашивать вас о наличии и размере средств на счете и иных персональных данных. Эти сведения имеются в распоряжении банка, держателем карты которого вы являетесь. Также они не будут уведомлять вас о транзакциях с банковских счетов в телефонном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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