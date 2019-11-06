«Кофейный фильм и мастер-класс, как понять вкус кофе»: в Ижевске пройдет кофейный чемпионат

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-06T14:29:15+03:00

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В Ижевске впервые пройдет кофейный фестиваль Izhevsk Coffee Festival (16+). За два дня фестиваля более 60 участников, семь судей и 30 волонтеров посетят более 20 лекций и мастер-классов по приготовлению и глубокому пониманию кофе и шоколада.

- Вход на первый городской кофейный фестиваль будет свободным, даже если ваш кофейный ритуал сводится только к одной утренней чашке, вам будет интересно. Мы познакомим вас с подробностями произрастания кофе, на фестивале можно будет попробовать кофе разных обжарщиков со всей России и научиться готовить вкусный кофе дома, – сообщают организаторы.

На фестивале все желающие смогут поздно позавтракать или пообедать, попробовать больше 10 вариантов перуанского шоколада, научиться заваривать хороший кофе, правильно понимать вкус напитка и купить кофе в зернах и шоколад.

Когда: 9 и 10 ноября 2019 года

Где: лофт-пространство БЦ «Капитал» на 5 этаже на ул. Карла Маркса, 1к2.

Во сколько: с 11:00 до 17:00

Подробная программа на мероприятия и ответы на все вопросы на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU