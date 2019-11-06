ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске

СЕГОДНЯ 16:06 2019-11-06T16:19:51+03:00

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В Ижевске подвели итоги народного голосования за топ-10 «убитых» тротуаров. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал глава города Олег Бекмеметьев.

- Хочу подчеркнуть, что этот перечень ещё не окончательный. Свой топ-список представят общественники, также в титул войдут объекты, в отношении которых есть предписания от надзорных органов. Плюс ряд тротуаров в городе будут отремонтированы по нацпроекту #БКАД (Безопасные и качественные автомобильные дороги), - написал Олег Николаевич.

Список тротуаров по итогам народного голосования: - ул. Нижняя от ул. 4-я Подлесная до ул. Кирова - ул. Курченко от ул. Маслюкова до ул. Молодёжная - пр. Калашникова от ул. 40 лет Победы до ул. Союзная с южной стороны - ул. Маслюкова с двух сторон - ул. Автозаводская от ул. Петрова до пр. Копровый - ул. Молодежная от ул. Курченко до ул. Рупасова со стороны церкви - ул. Ленина от дома № 140а (кафе) до дома № 152 (Сбербанк) - ул. Кирова от ул. К. Маркса до ул. Нижняя в сторону Металлурга - ул. Союзная от дома № 161 по ул. Союзная до ул. Сабурова - ул. Петрова от ул. Рупасова до ул. Автозаводская с восточной стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU