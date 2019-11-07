2019-11-07T09:38:24+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у ижевчанина почти 800 тысяч рублей

Мужчине предложили перевести деньги на «безопасный счет»
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске мошенники похитили у местного жителя почти 800 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- 58-летний мужчина обратился в полицию с сообщением о похищении с его счета крупной суммы. Оказалось, ему позвонила неизвестная и представилась сотрудником службы безопасности одного из банков. Она рассказала, что в банке есть недобросовестные сотрудники, которые продали клиентскую базу. В результате этого от имени потерпевших мошенники подали заявления на получение денежных займов. Для того, чтобы не дать мошенникам получить деньги ижевчанину необходимо пройти в отделения банков раньше злоумышленников, оформить кредиты, получить денежные средства и поместить из на «безопасный счет», что потерпевший и сделал, - сообщает ведомство.

Ижевчанин оформил пять кредитов, полученные деньги небольшими платежами перечислил на счет злоумышленницы. После этого решил проверить номер, с которого женщина звонила, в интернете он узнал, что с этого номера звонят мошенники.

Возбуждено уголовное дело, сумма ущерба составила почти 800 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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