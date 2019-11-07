2019-11-07T09:57:31+03:00
Общество

Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках

«Комсомолка» приглашает горожан в традиционный тур по строящимся домам
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

23 ноября ижевчане смогут присмотреться к квартирам в еще строящихся домах: «Комсомолка» приглашает горожан в тур по новостройкам. Комфортабельный автобус отправится в путь в 9:00 от дворца главы республики.

Туристы посетят строительные площадки ЖК «Времена года», ЖК «Йога», ЖК «Panorama Plaza»*, ЖК «Кислород», ЖК «Новый парк», «Клубный дом на Фруктовой», «Я живу на Подлесной». На каждом объекте ижевчан встретит представитель застройщика, который ответит на все интересующие вопросы, а в дороге специалист Россельхозбанка проконсультирует участников тура по ипотеке и кредитам.

Экскурсия совершенно бесплатна! Для того, чтобы попасть в список туристов, нужно до 21 ноября записаться по телефонам: (3412) 945-010, (3412) 945-020 или отправить заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав контактные данные.

ООО фирма «Ариго»

Партнер: Удмуртский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Застройщики: ООО «Петрова-1», ООО «Специализированный застройщик «Южная», ООО «Рентек Строй», ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск», ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК».

Реклама 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пенсионер в Ижевске сбил женщину с 6-летней девочкой
18-летний ижевчанин, который читал личные переписки и продавал аккаунты, заплатит штраф
Биатлонисты из Удмуртии в составе сборной России примут участие в отборочных стартах
Очередную «наливайку» закрыли в Ижевске
Мошенники похитили у ижевчанина почти 800 тысяч рублей
К 100-летию государственности Удмуртии создали фирменный шрифт
Спортсмен из Ижевска завоевал серебро на чемпионате Европы по паратхэквондо
Срок сдачи нового корпуса ижевской школы №20 перенесли
«Преступление века»: школьники из Ижевска украли велосипеды
8 передвижных медкомплексов появится в Удмуртии
Что делать ижевчанам, которые не успели перейти на цифровое телевидение
Центральную площадь в Ижевске не будут посыпать антигололедными реагентами
Студент из Ижевска обвиняется в жестоком избиении отчима
ТОП-10 «убитых» тротуаров выбрали в Ижевске
Из-за схода вагонов с рельсов Удмуртской транспортной прокуратурой организована проверка