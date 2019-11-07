Восемь новых стационарных комплексов автофиксации нарушений установили в Удмуртии

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-07T17:05:03+03:00

Четыре из них появились на дорогах регионального значения

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В Удмуртии установили восемь комплексов автоматической фиксации нарушений. Об этом сообщает информационный менеджер регионального офиса нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- В Ижевске установлены камеры на пересечении улиц Магистральная и Маяковского и Шабердинский тракт – А.Невского, в Сарапуле на улице Путейской, в Можге – на улице Ивана Быстрых. Также четыре комплекса установлено на дорогах регионального значения: Ижевск-Воткинск, Воткинск-Чайковский, Воткинск-Шаркан и на автодороге Ижевск-Аэропорт, - говорится в сообщении.

Все места установки выбраны на основании данных Управления ГИБДД МВД по УР об аварийно-опасных участках. В городах комплексы фиксируют проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скоростного режима. На трассах – превышение

скорости и выезд в неположенных местах на полосу, предназначенную для встречного движения.

Сейчас камеры работают в тестовом режиме. Привлечение нарушителей к ответственности посредством данных, поступающих с новых камер, начнется в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU