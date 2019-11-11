2019-11-11T06:31:27+03:00
Спорт

Соревнования по конкуру пройдут в Ижевске

На них съедутся спортсмены из всего Приволжского округа
Инга Коган
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С 15 по 17 ноября в Ижевске пройдут соревнования по конному спорту, дисциплина – конкур. Они посвящены 100-летию Михаила Калашникова и пройдут в конно-спортивном манеже Ижевского ипподрома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Турнир проводился в течение многих лет и уже стал традиционным для поздней осени. В 2017 года руководство спортивной школы по конному спорту возродили традицию проведения соревнований по конкуру, - говорится в сообщении. Участниками станут спортивные пары регионов Приволжского Федерального округа: Пермского края, Башкирии, Татарстана, Самары, Ульяновской области, а также городов Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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