100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова отметили в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:41 2019-11-11T09:41:35+03:00

В этот день открылся отреставрированный музей имени конструктора

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В Ижевске 10 ноября, в воскресенье, отметили 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Праздничные мероприятия начались с божественной литургии в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. После этого прошло торжественное возложение цветов к бюстам Калашникова и маршала СССР Дмитрия Устинова. Как было отмечено на мероприятии, армии десятков стран мира приняли на вооружение АК-47, признав его самым совершенным стрелковым оружием. В шести странах автомат Калашникова выбран элементом государственной символики, его силуэт изображен на флагах и гербах этих государств.

Также 10 ноября начала работать основная экспозиция «Михаил Калашников. Траектория судьбы» в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова. Сейчас это «умная» экспозиция, с использованием мультимедийных и VR-технологий, информационных платформ, тачскринов и 3D-моделей, которой экскурсовод может управлять со своего планшета.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

Позже в столице Удмуртии прошел праздничный концерт «Война и мир Михаила Калашникова».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

ИСТОЧНИК KP.RU