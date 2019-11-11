100-летие со дня рождения конструктора Михаила Калашникова отметили в Ижевске
В Ижевске 10 ноября, в воскресенье, отметили 100 лет со дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова.
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Праздничные мероприятия начались с божественной литургии в Михайло-Архангельском кафедральном соборе. После этого прошло торжественное возложение цветов к бюстам Калашникова и маршала СССР Дмитрия Устинова. Как было отмечено на мероприятии, армии десятков стран мира приняли на вооружение АК-47, признав его самым совершенным стрелковым оружием. В шести странах автомат Калашникова выбран элементом государственной символики, его силуэт изображен на флагах и гербах этих государств.
Также 10 ноября начала работать основная экспозиция «Михаил Калашников. Траектория судьбы» в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова. Сейчас это «умная» экспозиция, с использованием мультимедийных и VR-технологий, информационных платформ, тачскринов и 3D-моделей, которой экскурсовод может управлять со своего планшета.
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Фото: Дмитрий Селезнев
Позже в столице Удмуртии прошел праздничный концерт «Война и мир Михаила Калашникова».
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
ИСТОЧНИК KP.RU
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