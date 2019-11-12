2019-11-12T16:14:22+03:00
Происшествия

Ижевчанин подозревается в нападении на врача скорой помощи

Мужчина вызывал скорую для своей матери
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего местного жителя, который подозревается в нападении на врача скорой помощи.

- Установлено, что 26 октября мужчина вызвал врача для своей матери. Когда врач пришел и приступил к осмотру пациентки, подозреваемый начал размахивать перед ним ножом и угрожать убийством. Врач попытался выйти из квартиры, но мужчина схватил его за чемодан и не давал выйти. Врачу пришлось оставить чемодан, чтобы выйти, - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Подозреваемого задержали прибывшие на место полицейские. В рамках расследования уголовного дела осмотрено место происшествия, допрошены потерпевший и свидетели. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения.

Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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