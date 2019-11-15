Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках

15 Нояб. 09:54 2019-11-15T09:54:22+03:00

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23 ноября ижевчане смогут присмотреться к квартирам в еще строящихся домах: «Комсомолка» приглашает горожан в тур по новостройкам. Комфортабельный автобус отправится в путь в 9:00 от дворца главы республики.

Туристы посетят строительные площадки ЖК «Времена года», ЖК «Йога», ЖК Panorama Plaza*, ЖК «Кислород», ЖК «Новый парк», «Клубный дом на Фруктовой», «Я живу на Подлесной». На каждом объекте ижевчан встретит представитель застройщика, который ответит на все интересующие вопросы, а в дороге специалист Россельхозбанка проконсультирует участников тура по ипотеке и кредитам.

Экскурсия совершенно бесплатна! Для того, чтобы попасть в список туристов, нужно до 21 ноября записаться по телефонам: (3412) 945-010, (3412) 945-020 или отправить заявку на почту kp@mgcentr.ru, указав контактные данные.

ООО фирма «Ариго».

Партнер: Удмуртский региональный филиал АО «Россельхозбанк».

Застройщики: ООО «Петрова-1», ООО «Специализированный застройщик «Южная», ООО «Рентек Строй», ООО «Спецстрой ПЗСП-Ижевск», ООО «Специализированный Застройщик «ТАЛАН-ИЖЕВСК».

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ИСТОЧНИК KP.RU