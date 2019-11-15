2019-11-15T12:53:07+03:00
Происшествия

Расследование крушения «Боинга» в Казани, при котором погибли трое ижевчан, завершено

Крушение произошло в 2013 году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: МЧС РоссииФото: МЧС России
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Следственный комитет России завершил расследование крушения «Боинга» в Казани в 2013 году. К авиакатастрофе привела ошибка командира и второго пилота. Об этом сообщает ведомство.

- В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцула. По данным следствия, Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании поддельных документов, которые направил в отделение Росавиации заместителя генерального директора авиакомпании, - говорится в сообщении.

Руководитель управления воздушного транспорта Росавиации не организовал проверку подлинности документов. При этом шеф-пилот и зам. генерального директора не обеспечили подготовку пилота.

- 17 ноября 2013 года Салихов, выполняя рейс маршрутом Москва-Казань, при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял. В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна. СК завершил расследование крушения, - также сообщает ведомство.

Напомним, катастрофа унесла жизни 50 человек, в том числе троих ижевчан (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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