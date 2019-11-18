2019-11-18T20:06:48+03:00
Происшествия

Шесть жительниц Удмуртии, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, осудили

Они переправляли девушек с 2011 по 2014 год
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 24smi.orgФото: 24smi.org
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В Удмуртии вынесли приговор шести женщинам, которые обвинялись в вовлечении в занятия проституцией. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Женщины с 2011 по 2014 годы подыскивали подходящих девочек в Удмуртии и перевозили их за границу, где заставляли заниматься проституцией. Они обещали хороший и легкий заработок, а некоторых обманывали, предлагая законное трудоустройство.

Семейный подряд

Одна из подозреваемых - 56-летняя пенсионерка, которая уже привлекалась к уголовной ответственности за занятие проституцией. В этот «бизнес» она привела и своих дочерей 32 и 39 лет. Помогала в этом деле им 44-летняя глава крестьянско-фермерского хозяйства. Еще две подозреваемые были объявлены в международный розыск.

Жертвы преступной группы не могли самостоятельно передвигаться по городу - лишь в сопровождении сутенеров. Да и выходить на улицу можно было весьма редко. За непослушание или попытку сбежать - лишали денег и избивали. Всего виновными по уголовному делу признаны восемь человек.

Как раскрыли

В ноябре 2016 года 44-летняя женщина решила завербовать 22-летнюю ижевчанку для занятия проституцией в Бахрейне. Но 16 ноября обвиняемую задержали сотрудники полиции в вагоне поезда «Ижевск - Москва». В этот момент она уже везла девочку за границу.

Преступную группу удалось раскрыть благодаря одной сбежавшей девушке. Она добралась до полиции и рассказала, как женщин переправляют и заставляют быть рабынями. Как выяснилось позже, в Бахрейне девушек определяли в сеть отелей закрытого типа - заселяли в номер, где они ждали, когда им позвонит клиент. Они содержались в нормальных условиях, их кормили и следили за гигиеной. Но применяли насилие.

Большую часть времени девушки проводили в своих номерах. Изредка выходили в магазин. Все делали под присмотром. Даже с родными можно было общаться только в присутствии «хозяина».

6 лет за организацию

Суд признал подсудимых виновными в преступлениях. За вовлечение в занятия проституцией, совершенное организованной группой, и организацию занятия проституцией с угрозой применения насилия. Организатор получила 6 лет и 1 месяц, ее сообщница - четыре года лишения свободы. Еще двум женщинам назначено условное наказание, три сутенерши отправятся в колонию после того, как их детям исполнится 14 лет.

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- В Удмуртии прикрыли канал по продаже женщин в сексуальное рабство за границу: операция проводилась сотрудниками Следственного комитета России по Удмуртии совместно с сотрудниками МВД России. Уже задержаны четыре члена преступной группы, которые занимались вербовкой и перевозкой. Двоим из них предъявили обвинение (продолжение).

- Следователи Удмуртии продолжают расследование по громкому делу о продаже женщин в сексуальное рабство в Королевство Бахрейн. Уже арестовали всех подозреваемых. Шесть женщин обманом перевозили девушек за границу и закрывали в отелях. Подробности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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