Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих

18 Нояб. 18:25 2019-11-18T22:47:24+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске 18 ноября, в понедельник, при проведении земляных работ произошел обвал грунта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

- Обвал произошёл, несколько человек завалены оказались... Много машин МЧС в ту сторону пролетело, - пишут очевидцы в соцстеях.

Как сообщили «Комсомольской правде»-Ижевск» в пресс-службе МЧС по региону, на место выехали 41 сотрудник, по предварительной информации два человека находятся под завалами.

По данным источника, знакомым с ситуацией, уже несколько часов на месте происшествия спасатели и силовики ведут поисково-спасательные работы. Когда они завершатся, неизвестно. По предварительной информации, под завалами может находиться не более двух человек. Также стало известно, что площадка, где проходили работы, передана по договору компании ООО «Теплострой», которая и отвечала за безопасность своих сотрудников на объекте.

В пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту гибели двух рабочих в результате обвала грунта траншеи при проведении коммуникаций строящегося жилого дома на улице Фруктовой.

Следователи приступили к осмотру места происшествия и допросу очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU