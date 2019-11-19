2019-11-19T06:56:35+03:00
Экономика

Для предпринимателей в Ижевске могут снизить налоговую ставку по «упрощенке»

Эту инициативу уже одобрило правительство региона
Дмитрий Бикин
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Для некоторых предпринимателей в Удмуртии жизнь скоро может стать немного проще. Правительство региона одобрило снижение ставок по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Сегодня для предпринимателей, использующих эту систему, возможных два варианта: это 6% налогов от доходов или 15% от доходов за вычетом расходов.

Предлагаемый закон снизит налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах.

- Пониженные размеры налоговых ставок будут применяться налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд. По объекту налогообложения «доходы» законопроектом предусмотрена налоговая ставка в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период. По объекту налогообложения «доход минус расход» ставка предусмотрена в размере 5% на два налоговых периода, - говорится в сообщении.

Новый режим налогообложения планируют ввести до конца 2022 года в тестовом режиме. Предполагается, что инициатива принесет в казну республики 12 млн рублей бюджетных денег в первый год, почти 34 млн – во второй и почти 85 млн – в третий.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На одной из улиц в городке Металлургов в Ижевске запретят движение без остановки

Удмуртия закупит научное оборудование мирового уровня на 63 млн рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика Ижевска»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бесплатная вакцинация животных от бешенства продолжается в Ижевске
Строитель в Ижевске обворовал хозяйку дома на 50 тысяч рублей
Тела двух рабочих нашли под завалами грунта в Ижевске
Обвал грунта: в Ижевске возбудили уголовное дело по факту гибели двух рабочих
День открытых дверей пройдет в поликлинике онкологического диспансера в Ижевске
Пожарные извещатели в 2020 году появятся в многоквартирных домах ижевчан
Новый механизм выплаты пособий обсудят в Ижевске за круглым столом
«В боевой готовности»: дорожные и коммунальные службы Ижевска готовы к работе в морозную погоду
Шесть жительниц Удмуртии, которые продавали девушек в сексуальное рабство в Бахрейн, осудили
«Ростелеком» отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов
«Демо-версия зимы»: в Ижевске в ближайшие дни ожидаются морозы
Скульпторов приглашают принять участие в Ледовом фестивале ангелов и архангелов в Ижевске
37 километров теплосетей в Ижевске обновят в 2020 году
Начальника Управления благоустройства администрации назначили в Ижевске
Ижевчане присмотрятся к квартирам в новостройках