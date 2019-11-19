Для предпринимателей в Ижевске могут снизить налоговую ставку по «упрощенке»

СЕГОДНЯ 06:56 2019-11-19T06:56:35+03:00

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Для некоторых предпринимателей в Удмуртии жизнь скоро может стать немного проще. Правительство региона одобрило снижение ставок по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

Сегодня для предпринимателей, использующих эту систему, возможных два варианта: это 6% налогов от доходов или 15% от доходов за вычетом расходов.

Предлагаемый закон снизит налоговые ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории региона в 2020 и 2021 годах.

- Пониженные размеры налоговых ставок будут применяться налогоплательщиками в течение двух налоговых периодов подряд. По объекту налогообложения «доходы» законопроектом предусмотрена налоговая ставка в размере 1% в первый налоговый период и 3% во второй налоговый период. По объекту налогообложения «доход минус расход» ставка предусмотрена в размере 5% на два налоговых периода, - говорится в сообщении.

Новый режим налогообложения планируют ввести до конца 2022 года в тестовом режиме. Предполагается, что инициатива принесет в казну республики 12 млн рублей бюджетных денег в первый год, почти 34 млн – во второй и почти 85 млн – в третий.

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ИСТОЧНИК KP.RU