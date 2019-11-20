Экспертный совет в Ижевске оценил участников конкурса «Лучшая клиника - 2019»

СЕГОДНЯ 16:21 2019-11-20T16:47:37+03:00

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19 ноября в Ижевске прошел экспертный совет конкурса «Лучшая клиника-2019». Представители республиканского Минздрава, Росздравнадзора и ФОМС, главные врачи и руководители ведущих клиник города обсудили 24 клиники – участников конкурса – и расставили им баллы по 8 критериям. Это позволит выявить победителей не только в народном голосовании, но и еще в четырех номинациях.

В состав экспертного жюри вошли:

- Павел Митрошин, руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

- Валерий Савельев, председатель правления общественной организации «Ассоциация главных врачей Удмуртской Республики»

- Наталья Ермолаева, главный внештатный специалист-педиатр и детский специалист Министерства здравоохранения по санаторно-курортному лечению

- Юлия Шевелева, заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по Удмуртской Республике

- Антон Дёмин, заместитель главного врача по общим вопросам РКДЦ, член Общественной палаты Ижевска

- Аркадий Гаврилов, директор - главный врач медицинского центра «Аксион»

- Ольга Феофилактова, первый заместитель директора медицинского центра «Аксион»

- Злата Борцова, генеральный директор стоматологической клиники «Авангард»

- Александр Овчинников, учредитель стоматологической клиники «Небо»

Также заочно в голосовании приняли участие Анастасия Муталенко, заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики, и Анастасия Власова, председатель Общественной палаты Ижевска, директор медиагруппы «Центр».

Победители как в экспертных номинациях, так и в народном голосовании станут известны уже на следующей неделе. А 28 ноября пройдет торжественная церемония награждения лучших из лучших. Следите за нашими новостями и заходите на сайт лучшаяклиника.рф.

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Организатор конкурса - ООО Медиагруппа «Центр». Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU