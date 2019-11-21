«Не шумите, медведи спят»: косолапые в зоопарке Удмуртии ушли в спячку

СЕГОДНЯ 16:01 2019-11-21T16:02:27+03:00

Однако среди зимы они могут просыпаться, чтобы поесть

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В зоопарке Удмуртии медведи ушли в спячку. Об этом сообщается на странице «Зоопарк Ижевск» во «ВКонтакте».

- Сколько они проспят - остается только гадать. Как только главный синоптик бурый медведь Гоша решит выйти в вольер - значит смело можно судить - весна пришла. Чем ниже будут температуры воздуха и суровее зима, тем крепче будут спать медведи. Не секрет, что в зоопарках они периодически просыпаются, чтобы подкрепиться, - написали в группе.

Но все равно в вольерах соблюдается режим тишины и спокойствия. Остальные обитатели зоопарка рады посетителям каждый день с 09:00 до 16:00.

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- В прошлом году медведи ушли в спячку так же 21 ноября. Зима ближе, чем вы думаете!

- Главный предвестник весны - бурый медведь Гоша вышел из глубоко зимнего сна в начале марта. В 2018 году Гоша проснулся намного позже.

ИСТОЧНИК KP.RU