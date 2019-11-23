Еще одно признание в любви своему населенному пункту появилось в Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:58 2019-11-23T07:58:20+03:00

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21 ноября в селе Вавож появился новый арт-объект – признание жителей в любви родному селу. Фотографии разместил на свой странице «ВКонтакте» глава Вавожского района Олег Овчинников.

- Сегодня в сквере центра села Вавож, который был благоустроен по программе инициативного бюджетирования «Наша инициатива», при непосредственной поддержке жителей Вавожского района, появился ещё один небольшой, но заметный арт-объект. «Я люблю Вавож» - объект, который будет светиться в вечернее время и символизировать для меня вклад каждого жителя в развитие Вавожского района, - написал глава района.

Фото: vk.com/id570039397

Подобные композиции уже есть во многих других населенных пунктах. А началось все, как напоминает администрация села, с известной надписи «I Love New York» («Я люблю Нью-Йорк» - Прим. Ред.), которая появилась в 70-е годы в ходе рекламной кампании по развитию туризма в Нью-Йорке. Логотип тогда разработали Милтон Гласер и Бобби Зарем.

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ИСТОЧНИК KP.RU