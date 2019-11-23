Служебная собака в Удмуртии обнаружила наркотики в передаче для осужденного

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-23T08:22:24+03:00

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Передачу наркотиков одному из подопечных колонии №8 удалось пресечь в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления федеральной службы исполнения наказаний.

При досмотре передачи служебная собака – немецкая овчарка по кличке Белка – проявила особый интерес к пакету с листовым чаем. Обнюхав его, она легла рядом, обозначив, что содержимое пахнет отнюдь не чаем.

Пакет вскрыли и тщательно изучили содержимое. Обнаруженные внутри коричневые гранулы были отданы на экспертизу в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии. Проведенный анализ подтвердил, что это наркотик. Масса запрещенного вещества составила 1,36 грамма.

Теперь по делу ведется расследование, какая награда ожидает Белку, пока не уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU