Накануне Дня матери в Ижевске прошло вручение почетного знака «Материнская слава»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-11-23T10:31:51+03:00

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22 ноября в честь Дня матери в Удмуртской государственной филармонии прошла торжественная церемония вручения почетного знака «Материнская слава». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил государственную награду 26 отличившимся женщинам региона. Знак «Материнская слава» учрежден в Удмуртии в 2005 году. Его могут получить многодетные матери, воспитавшие или воспитывающие трех и более детей, которые стали отличниками учебы или победителями конкурсов, либо проявили героизм. К награде прилагается единовременное денежное вознаграждение в размере 20 тыс. рублей, кроме того обладательницам награды присваивается звание «Ветеран труда Удмуртской Республики».

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии, Эдуард Карипов

- У каждого человека свои воспоминания о маме. У меня недавно был день рождения, было много поздравлений. Но для меня самое яркое и важное то, что приехала мама. Мы с ней вспоминали сложные моменты моей жизни и подытожили, что все удалось. Поэтому хочу сказать всем вам и своей маме спасибо! - сказал Александр Бречалов, поздравляя женщин с праздником.

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ИСТОЧНИК KP.RU