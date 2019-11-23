2019-11-23T11:08:44+03:00
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Ижевске автомобиля уснул за рулем

ДТП чудом обошлось без пострадавших
Екатерина АРДАШЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/udmurtiya18rusФото: vk.com/udmurtiya18rus
Изменить размер текста:

ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы, об этом сообщила группа ИГГС «ВКонтакте», а очевидцы поделились фото.

О подробностях рассказал начальник 1 отдела УГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Авария произошла 23 ноября рано утром, в 7:36. Причиной стала усталость одного из водителей.

- Водитель автомобиля «Лада Веста» уснул за рулем и совершил наезд на стоящий «Лендкрузер-200», - сказал Вениамин Вычужанин. – В результате «Веста» опрокинулась. Водители трезвые, пострадавших нет.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

ГИБДД напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок в утомленном или болезненном состоянии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Стоимость медкомиссии для получения водительских прав в Ижевске не повысят до июля (Подробнее)

Четверо ижевчан остались без машин из-за долгов (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Накануне Дня матери в Ижевске прошло вручение почетного знака «Материнская слава»
Служебная собака в Удмуртии обнаружила наркотики в передаче для осужденного
Еще одно признание в любви своему населенному пункту появилось в Удмуртии
Как ижевчанам подготовиться к «эпохе Водолея»?
В 2020 году при оплате «коммуналки» в Удмуртии через банки будет взиматься комиссия
Какая погода ожидается в Ижевске в выходные
Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии
Ижевчанина обвиняют в организации и проведении азартных игр
Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками
Троих жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
«Не хватило адреналина»: Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Очередной ларек снесли в Ижевске