Водитель перевернувшегося в Ижевске автомобиля уснул за рулем

СЕГОДНЯ 11:05 2019-11-23T11:08:44+03:00

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ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло на перекрестке улиц Ленина и 40 лет Победы, об этом сообщила группа ИГГС «ВКонтакте», а очевидцы поделились фото.

О подробностях рассказал начальник 1 отдела УГИБДД по Удмуртии Вениамин Вычужанин. Авария произошла 23 ноября рано утром, в 7:36. Причиной стала усталость одного из водителей.

- Водитель автомобиля «Лада Веста» уснул за рулем и совершил наезд на стоящий «Лендкрузер-200», - сказал Вениамин Вычужанин. – В результате «Веста» опрокинулась. Водители трезвые, пострадавших нет.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

ГИБДД напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и воздержаться от поездок в утомленном или болезненном состоянии.

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ИСТОЧНИК KP.RU