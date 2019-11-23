Ижевчанка Алина Загитова прошла в финал чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию

СЕГОДНЯ 12:54 2019-11-23T12:54:17+03:00

После неудачной короткой программы спортсменка взяла себя в руки и показала настоящий класс

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Чемпионка мира Алина Загитова прекрасно исполнила произвольную программу на заключительном этапе Гран-при в Японии, обеспечив себе место в финале.

Она выступила во второй группе в полюбившемся поклонникам образе царицы Клеопатры. По окончании проката весь зал поднялся в овациях.

Фото: vk.com/alina_queen_of_ice

Как отметили комментаторы, спортсменка выполнила программу безупречно, взяв себя в руки после неудачной короткой программы. Напомним, в прошлом этапе Гран-при Алина Загитова заняла четвертое промежуточное место.

В произвольной программе фигуристка из Ижевска получила 151,15 балла, что было названо лучшим ее результатом в сезоне. Всего же за два выступления Алина Загитова набрала 217,99 балла, заняв третье место.

Победительницей турнира стала Алена Косторная

Произвольная программа Алины Загитовой на Гран-при в Японии.

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ИСТОЧНИК KP.RU