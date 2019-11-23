2019-11-23T15:17:22+03:00
Происшествия

Сотрудник одного из офисов в Ижевске обманным путем оформлял на покупателей кредиты

Люди, оставившие свои персональные данные, даже не подозревали, что «взяли займы»
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Сразу несколько уголовных дел по фактам мошенничества в отношении кредитной организации с использованием чужих персональных данных расследуются в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Подозреваемый – 26-летний сотрудник офиса одного из операторов сотовой связи. Как было установлено, в должностные обязанности мужчины входило оформление кредитов. В офис обращались покупатели, желающие приобрести мобильные телефоны. Они предоставляли необходимые для получения кредита персональные данные, после этого злоумышленник, сообщал, что в кредите отказано, хотя на самом деле банк ободрял займы. Впоследствии продавец использовал полученные данные в своих целях. С их помощью он все-таки оформил три кредита, получил мобильные телефоны и перепродал устройства еще раз, оставив деньги себе.

Обман раскрылся не сразу, потому что некоторое время подозреваемый выплачивал все кредиты. Однако после того, как он прекратил это делать, обманутым ижевчанам стали приходить извещения о задолженности.

Сейчас мужчина задержан. Подсчитана сумма причиненного им ущерба: она составила почти 190 тыс. рублей. Устанавливается причастность данного продавца к совершению других таких же преступлений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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