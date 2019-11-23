2019-11-23T15:53:17+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге открыли памятник великому оружейнику из Удмуртии Михаилу Калашникову

Скульптурная композиция разместилась возле Военно-исторического музея артиллерии
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: пресс-служба ИжевскаФото: пресс-служба Ижевска
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В пятницу, 22 ноября, на внешней экспозиции Военно-исторического музея артиллерии в Санкт Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Калашникову. Об этом знаке глубокого уважения и признания рассказала пресс-служба города Ижевска.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Скульптурную композицию, открытие которой было приурочено к столетию великого оружейника, назвали «Молодой конструктор старший сержант Калашников». Место для нее выбрано неслучайно: именно в артиллерийском музее Санкт-Петербурга хранится крупнейшая в мире коллекция оружия Михаила Калашникова.

Фото: пресс-служба Ижевска

Фото: пресс-служба Ижевска

Памятник выполнен из бронзы скульптором Владимиром Курочкиным. Спонсором создания композиции стал Межрегиональный общественный фонд имени Михаила Калашникова под руководством Елены Калашниковой, дочери знаменитого конструктора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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