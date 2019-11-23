С приходом холодов в удмуртской колонии начали делать ледянки
В исправительной колонии №6 с наступлением зиму решили освоить производство детских ледянок. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.
Изготовлением пока что занимаются двое осужденных, но им удается ежемесячно выпускать до двух тысяч изделий.
Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии
Кроме того подопечные центра трудовой адаптации исправительной колонии №6 шьют чехлы для тюбингов. Всего с начала года 17 осужденных освоили технологию изготовления десяти новых видов изделий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Служебная собака в Удмуртии обнаружила наркотики в передаче для осужденного (Подробнее)
Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»