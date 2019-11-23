2019-11-23T16:35:15+03:00
Общество

С приходом холодов в удмуртской колонии начали делать ледянки

А еще осужденные шьют чехлы для тюбингов
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В исправительной колонии №6 с наступлением зиму решили освоить производство детских ледянок. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН по Удмуртии.

Изготовлением пока что занимаются двое осужденных, но им удается ежемесячно выпускать до двух тысяч изделий.

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Фото: пресс-служба УФСИН по Удмуртии

Кроме того подопечные центра трудовой адаптации исправительной колонии №6 шьют чехлы для тюбингов. Всего с начала года 17 осужденных освоили технологию изготовления десяти новых видов изделий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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