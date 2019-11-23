Ижевская школа искусств стала одной из ста лучших в России
В конце октября детская школа искусств №8 в Ижевске вошла в список ста лучших школ России по итогам федерального конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.
Победителей наградили на VIII Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», который прошел в Санкт-Петербурге.
Фото: пресс-служба Ижевска
ДШИ № 8 стала лауреатом в номинации «Лучшая детская школа искусств - 2019». Кстати, в 2014 году учреждение уже удостаивалось такого звания.
Школу наградили золотой медалью и дипломом, а руководитель школы Надежда Шерстобит удостоилась почетного знака «Директор года - 2019».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Накануне Дня матери в Ижевске прошло вручение почетного знака «Материнская слава» (Подробнее)
Еще одно признание в любви своему населенному пункту появилось в Удмуртии (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Образование в Ижевске и Удмуртии»