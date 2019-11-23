Ижевская школа искусств стала одной из ста лучших в России

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-23T17:20:59+03:00

Такого звания ДШИ №8 удостаивается уже второй раз

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В конце октября детская школа искусств №8 в Ижевске вошла в список ста лучших школ России по итогам федерального конкурса. Об этом сообщила пресс-служба Ижевска.

Победителей наградили на VIII Всероссийском образовательном форуме «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России», который прошел в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Ижевска

ДШИ № 8 стала лауреатом в номинации «Лучшая детская школа искусств - 2019». Кстати, в 2014 году учреждение уже удостаивалось такого звания.

Школу наградили золотой медалью и дипломом, а руководитель школы Надежда Шерстобит удостоилась почетного знака «Директор года - 2019».

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ИСТОЧНИК KP.RU