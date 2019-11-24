2019-11-24T15:16:56+03:00
Общество

Трамвай сошел с рельсов в Ижевске

Нет движения трамваев №1, 2, 9, 10
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске, 24 ноября, около 15:50 у магазина «Океан» сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На данный момент нет движения трамваев №1, 2, 9, 10 на участке от магазина «Океан» до Центра. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ движение организовано следующим образом: № 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской в гор.Металлургов вагоны следуют по своему маршруту.

№ 2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная. С ул.Промышленной на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№ 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№10 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.40 лет Победы - ул.Ворошилов.а. С ул.Ворошилова в гор.Металлургов вагоны следуют по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Неисчерпаемый источник вдохновения»: ижевчанка продолжает покорять проект «Танцы» на ТНТ
Презентация концепции благоустройства лесопарка у ТРЦ «Столица» пройдет в Ижевске
Первую ёлку установили около ТЦ в Ижевске
Чемпионка мира Алина Загитова представила показательный номер на этапе Гран-при в Японии
Активисты ОНФ проверили остановки общественного транспорта в Ижевске
До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Удмуртии за смерть сожителя
ХК «Ижсталь» проиграла команде из Татарстана
Ижевская школа искусств стала одной из ста лучших в России
С приходом холодов в удмуртской колонии начали делать ледянки
В Санкт-Петербурге открыли памятник великому оружейнику из Удмуртии Михаилу Калашникову
Сотрудник одного из офисов в Ижевске обманным путем оформлял на покупателей кредиты
Ижевчанка Алина Загитова прошла в финал чемпионской серии Гран-при по фигурному катанию
Водитель перевернувшегося в Ижевске автомобиля уснул за рулем
Накануне Дня матери в Ижевске прошло вручение почетного знака «Материнская слава»
Служебная собака в Удмуртии обнаружила наркотики в передаче для осужденного
Еще одно признание в любви своему населенному пункту появилось в Удмуртии
Как ижевчанам подготовиться к «эпохе Водолея»?
В 2020 году при оплате «коммуналки» в Удмуртии через банки будет взиматься комиссия
Какая погода ожидается в Ижевске в выходные
Скандальная звезда «Дома-2» Рита Керн из Удмуртии выложила откровенные фотографии
Ижевчанина обвиняют в организации и проведении азартных игр
Более 20 точек продажи ёлок появится в Удмуртии перед праздниками
Троих жителей Удмуртии задержали за незаконный сбыт наркотиков
«Не хватило адреналина»: Алина Загитова четвертая после короткой программы на этапе Гран-при в Японии
Очередной ларек снесли в Ижевске