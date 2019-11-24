Трамвай сошел с рельсов в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-24T15:16:56+03:00

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В Ижевске, 24 ноября, около 15:50 у магазина «Океан» сошел с рельсов трамвай. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

На данный момент нет движения трамваев №1, 2, 9, 10 на участке от магазина «Океан» до Центра. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ движение организовано следующим образом: № 1 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской в гор.Металлургов вагоны следуют по своему маршруту.

№ 2 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.Промышленная. С ул.Промышленной на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№ 9 маршрут: Буммаш - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.К.Маркса - ул.Московская. С ул.Московской на Буммаш вагоны следуют по своему маршруту.

№10 маршрут: гор.Металлургов - ул.Кирова - ул.Тимирязева - Восточный посёлок - ул.Ленина - Центр - ул.Ленина - ул.40 лет Победы - ул.Ворошилов.а. С ул.Ворошилова в гор.Металлургов вагоны следуют по своему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU