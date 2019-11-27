Маленькие детсады могут появиться на первых этажах новостроек Ижевска

СЕГОДНЯ 06:38 2019-11-27T06:38:19+03:00

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Социальную инфраструктуру новых микрорайонов обсудил на встрече с застройщиками Ижевска глава города Олег Бекмеметьев. Об этом сообщила пресс-служба города Ижевска.

В настоящее время темпы социальных строек не успевают за возведением домов, и жилые кварталы с большим количеством молодых семей остаются без садиков. В связи с этим застройщики изъявили готовность включаются в процесс возведения социальных объектов. Так, к 2021 году при участии застройщиков появится детский сад в районе Сельхозвыставки, также подготовлена проектно-сметная документация на строительство садиков в 7-м и 8-м микрорайонах.

Кроме того, небольшие частные и муниципальные садики могут быть созданы на первых этажах жилых домов. Руководитель ресурсного центра Управления образования Наталья Шевякова рассказала о том, что городская администрация и региональное Министерство образования сейчас прорабатывают меры поддержки тем предпринимателям, которые готовы получить лицензию и открыть подобные детсады.

Также застройщики предложили открывать в новых домах частные клиники либо филиалы районных поликлиник, однако по этому вопросу еще предстоят переговоры с Минздравом Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU