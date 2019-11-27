Девять жителей Удмуртии осуждены за производство и продажу поддельного алкоголя

СЕГОДНЯ 07:11 2019-11-27T07:11:33+03:00

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Группа из девяти жителей Сарапула шесть лет вела незаконный бизнес по производству и продаже немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры Удмуртии.

В составе преступной группы действовали семь мужчин и две женщины. Они приобретали медицинский спирт, предназначенный для наружного применения, разбавляли его водой и получали «напиток», который затем продавали. Для хранения и розлива поддельной алкогольной продукции злоумышленники оборудовали специальное помещение.

С марта 2011 года по май 2017 года фальсификат продавали по низким ценам под видом алкоголя известных марок. Всего за этот период «предпринимателям» удалось заработать более 900 тыс. рублей и еще на 926 тыс. рублей продукции впоследствии было изъято полицией во время задержания злоумышленников.

Теперь суд назначил участникам группы, в зависимости от их роли, наказание в виде лишения свободы сроком от 1 года до 2 лет 6 месяцев, условно с различными испытательными сроками от 1 года до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU