2019-11-27T10:18:12+03:00
Звезды

Впервые за 60 лет в Удмуртии издадут русско-удмуртский словарь

В нем не только будет указан перевод слов, но и приведено их значение
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В республике готовится к изданию русско-удмуртский словарь. Об этом сообщила пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

При поддержке республиканского Министерства по делам национальностей книга увидит свет в конце текущего года. Ее выход будет посвящен 100-летию государственности Удмуртии.

Как уточняют специалисты исследовательского центра, работа над словарем велась в течение трех лет. В нем будет порядка 1500 страниц и более 50 тыс. слов. Уникальное издание ждали более 60 лет – последнее было в далеком 1956 году и содержало около 40 тыс. слов.

Новый словарь, кроме простого перевода слов, будет содержать еще и толкование их значений.

Кстати

Именно сегодня, 27 ноября, отмечается Международный день удмуртского языка. Праздник приурочен к принятию Закона Удмуртской Республики «О государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики» от 27 ноября 2001 года, согласно которому удмуртский язык приобрел статус государственного в Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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