2019-11-27T10:06:18+03:00
Политика

«Это безобразие!»: Глава Удмуртии отчитал министров за отписки на обращения граждан

В прямом эфире Александр Владимирович показал пример отписки министра экономического развития
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитал министров за отписки на обращения граждан. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Утром разбирал все письма поступающие, коллеги, обращаю внимание на форму и содержание ваших ответов гражданам. Уже лучше работаем, но все равно продолжаются отписки. Вот пример, обратились предприниматели, у них спорткомплекс. Я отправил это обращение в Министерство экономического развития, Михаил Тумин, доброе утро! Взбодритесь и прочитайте, что вы написали людям. Вы написали в итоге, что с 2019 года налоги, которые были в 2018 году, отменены и на полмиллиона рублей нужно платить больше. Надо разбираться, но то, что вы написали «В дело», я зачеркнул это, - обратился глава Удмуртии к Михаилу Тумину.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитал министров экономики и здравоохранения за отписки жителям

00:00
00:00

Также Александр Владимирович обратил внимание на еще один случай отписки. Минздрав ответил жительнице, которая пожаловалась, что ее ребенку не выписывают лекарства: «Звонить по причине того, что не выписывают лекарства в поликлинике, нам не нужно, поскольку только администрация учреждения может ответить на вопрос, есть деньги у поликлиники или нет. Надеемся на ваше понимание».

- Дорогой Минздрав, Георгий Олегович (Прим. ред. – Щербак, и.о. министра) вместе с Анастасией Муталенко (зам. председателя правительства) я вас не понимаю, вы сначала разберитесь с финансированием. Вот это отписка, привет передаю! Друзья, находите время, если глава находит время в прямом эфире, то вы обязаны находить время. Вы пишете: «Не надо нам звонить, идите в поликлинику». Да она была в поликлинике! И ее лекарствами не обеспечили. Ярослав Владимирович, на контроль! Этого быть не должно, - высказался глава республики.

Утро с Главой Удмуртии 27.11.19.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту. Также в студии Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртии.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ижевчанина обвиняют в сексуальном насилии в отношении 7-летнего пасынка
Отмечали День матери: жителя Удмуртии подозревают в убийстве знакомого
Впервые за 60 лет в Удмуртии издадут русско-удмуртский словарь
Девять жителей Удмуртии осуждены за производство и продажу поддельного алкоголя
Маленькие детсады могут появиться на первых этажах новостроек Ижевска
Онлайн: Глава Удмуртии ответит на вопросы жителей
41 кубометр деревянных палочек из Ижевска экспортируют в Китай
«Я за шубу и туфли-лодочки»: стилист-имиджмейкер из Ижевска поделилась «модными» советами
Пункты проведения ГИА в Удмуртии оборудуют камерами и металлорамками
Фото: подлинные картины Рубенса привезли в Ижевск
У жительницы Удмуртии похитили полмиллиона рублей
241 млн рублей на дороги: в Ижевске объявили торги на ремонт дороги в Ленинском районе
Нет дела – нет наказания: ижевчанин разорвал материалы уголовного дела
«Ей нужно отказаться от выступления в ледовых шоу»: Илья Авербух дал совет фигуристке Алине Загитовой