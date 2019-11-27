«Это безобразие!»: Глава Удмуртии отчитал министров за отписки на обращения граждан

СЕГОДНЯ 09:33 2019-11-27T10:06:18+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитал министров за отписки на обращения граждан. Об этом он заявил в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- Утром разбирал все письма поступающие, коллеги, обращаю внимание на форму и содержание ваших ответов гражданам. Уже лучше работаем, но все равно продолжаются отписки. Вот пример, обратились предприниматели, у них спорткомплекс. Я отправил это обращение в Министерство экономического развития, Михаил Тумин, доброе утро! Взбодритесь и прочитайте, что вы написали людям. Вы написали в итоге, что с 2019 года налоги, которые были в 2018 году, отменены и на полмиллиона рублей нужно платить больше. Надо разбираться, но то, что вы написали «В дело», я зачеркнул это, - обратился глава Удмуртии к Михаилу Тумину.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитал министров экономики и здравоохранения за отписки жителям 00:00 00:00

Также Александр Владимирович обратил внимание на еще один случай отписки. Минздрав ответил жительнице, которая пожаловалась, что ее ребенку не выписывают лекарства: «Звонить по причине того, что не выписывают лекарства в поликлинике, нам не нужно, поскольку только администрация учреждения может ответить на вопрос, есть деньги у поликлиники или нет. Надеемся на ваше понимание».

- Дорогой Минздрав, Георгий Олегович (Прим. ред. – Щербак, и.о. министра) вместе с Анастасией Муталенко (зам. председателя правительства) я вас не понимаю, вы сначала разберитесь с финансированием. Вот это отписка, привет передаю! Друзья, находите время, если глава находит время в прямом эфире, то вы обязаны находить время. Вы пишете: «Не надо нам звонить, идите в поликлинику». Да она была в поликлинике! И ее лекарствами не обеспечили. Ярослав Владимирович, на контроль! Этого быть не должно, - высказался глава республики.

Утро с Главой Удмуртии 27.11.19.Вопросы можно задать по тел. 94-50-94, написать в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях к этому посту. Также в студии Татьяна Чуракова, министр социальной политики и труда Удмуртии.

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ИСТОЧНИК KP.RU