2019-11-27T11:53:48+03:00
Общество

Излив воды произошел на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской в Ижевске

На данный момент на месте работают специалисты
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: vk.com/udmurtiya18rusФото: vk.com/udmurtiya18rus
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В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской произошел излив воды. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

- Топит 10 лет Октября

- Завтра на коньках там можно кататься

- Опасно так-то господа, главное, чтобы никто не провалился туда в яму с кипятком, - пишут пользователи.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как сообщает пресс-служба Ижевска, произошел излив воды из-за повреждения коммуникаций «Ижводоканала». Две аварийные бригады ведут работу по устранению порыва.

Дорожное движение на данном участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Излив воды на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская в Ижевске.Видео: Анатолий Кузьмин

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ИСТОЧНИК KP.RU

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