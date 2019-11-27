Излив воды произошел на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской в Ижевске

СЕГОДНЯ 11:02 2019-11-27T11:53:48+03:00

На данный момент на месте работают специалисты

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В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской произошел излив воды. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

- Топит 10 лет Октября

- Завтра на коньках там можно кататься

- Опасно так-то господа, главное, чтобы никто не провалился туда в яму с кипятком, - пишут пользователи.

Фото: vk.com/udmurtiya18rus

Как сообщает пресс-служба Ижевска, произошел излив воды из-за повреждения коммуникаций «Ижводоканала». Две аварийные бригады ведут работу по устранению порыва.

Дорожное движение на данном участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/746352" frameborder="0"></iframe> Излив воды на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская в Ижевске.Видео: Анатолий Кузьмин

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ИСТОЧНИК KP.RU