Излив воды произошел на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской в Ижевске
В Ижевске на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинской произошел излив воды. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
- Топит 10 лет Октября
- Завтра на коньках там можно кататься
- Опасно так-то господа, главное, чтобы никто не провалился туда в яму с кипятком, - пишут пользователи.
Фото: vk.com/udmurtiya18rus
Как сообщает пресс-служба Ижевска, произошел излив воды из-за повреждения коммуникаций «Ижводоканала». Две аварийные бригады ведут работу по устранению порыва.
Дорожное движение на данном участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда.
Излив воды на перекрестке улиц 10 лет Октября и Пушкинская в Ижевске.Видео: Анатолий Кузьмин
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ИСТОЧНИК KP.RU
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