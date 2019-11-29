2019-11-29T11:59:51+03:00
Общество

«Инопланетное вторжение»: в Ижевске заметили таинственное свечение в небе

Жители весь вечер гадали, что это такое
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Людмила КуликоваФото: Людмила Куликова
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28 ноября, в четверг, в соцсетях появились фотографии таинственного свечения в небе над Ижевском. При этом явление наблюдали не только в Удмуртии.

- Его походу по всей Удмуртии видели.

- Судя по следу, астероид , то что он пропал, объясняется тем что, набирая скорость и входя в земную атмосферу, он начал буквально нагревается от такого трения с атмосферой и по итогу сгорел.

Фото: Людмила Куликова

Фото: Людмила Куликова

- Это что-то странное оставило после себя в небе какой-то знак

- Инопланетное вторжение

- Походу аномалия из зоны прилетела.

- Может вертолет пролетел? вы не беспокойте рен тв по пустякам !

- Скорее всего это спутник запускают на орбиту, летом прошлого года наблюдал такое явление.

- Метеорит??? Смурфики прилетели, портал открыли.

Все оказалось намного проще. Как сообщает Минобороны России, в Астраханской области выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной ракеты ПГРК «Тополь», которая с заданной точностью поразила условную цель на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Пришельцы пока что откладываются.

Свечение в небе над Ижевском .Подпишись на главный паблик Ижевска - https://vk.com/izhevsk118 Мы в инстаграм - https://www.instagram.com/izhevsk.118 #Ижевск #Удмуртия #новости

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ИСТОЧНИК KP.RU

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