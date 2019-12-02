О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»

СЕГОДНЯ 15:27 2019-12-02T18:06:41+03:00

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В Удмуртии производят десятки товаров. Пора узнать, кто их производит: крупные предприятия или небольшие фирмы, представители промышленной, строительной, пищевой или транспортной отрасли. «Комсомолка» расскажет о них подробнее в проекте «Бренды Удмуртии».

Каждое предприятие представлено в своей категории: например, Чепецкий механический завод и концерн «Аксион» - в промышленности, «Ижторгметалл» - в строительных материалах, «Бабинские колбасы», «Годекшурский продукт» и «Увинский мясокомбинат» - в продуктах питания, а «Ижевские термы», «Хобрук» и СОЛК Кулаковой - в досуге и хобби.

Чтобы увидеть больше предприятий, заходи на сайт «Брендов Удмуртии».

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ИСТОЧНИК KP.RU