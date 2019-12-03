Юного ижевчанина, который спас мужчину с инфарктом, наградили за отвагу и мужество
В Ижевске наградили юного школьника почетной грамотой «За отвагу, мужество и самоотверженность в экстремальных ситуациях». Максим спас незнакомого мужчину, у которого случился инфаркт. Об этом сообщает мама мальчика Мария, на странице «ВКонтакте».
- В Ижевске 10-летний Максим Видеман оказал первую врачебную помощь мужчине, у которого случился сердечный приступ. Максим спас человека, - сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров на награждении.
Напомним, эта история произошла в мае 2018 года, Максим с одноклассниками возвращался домой и заметили, что прохожий схватился за грудь и упал. Что предпринял мальчик (подробнее).
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Награждение юных героев в Удмуртии.Видео: Мария Видеман
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ИСТОЧНИК KP.RU
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