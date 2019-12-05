Талисман XXVI Республиканских сельских зимних спортивных игр выбрали в Удмуртии

СЕГОДНЯ 05:47 2019-12-05T05:47:46+03:00

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В Удмуртии выбрали талисман XXVI Республиканских сельских зимних спортивных игр, которые состоятся в марте 2020 года. Об этом сообщается в сообществе «Физическая культура и спорт Завьяловского района» в «ВКонтакте».

Персонаж уже получил имя – Вьюжик. В основе эмблемы - снежинка, очертания которой плавно перетекают в форму стилизованного факела с горящим олимпийским огнем.

- Снег и лёд - то, без чего собственно не могут состояться зимние игры, - написала на странице сообщества Марина Назарова, автор символики. - Поэтому наш герой - это жизнерадостный и озорной Вьюжик, сын Мудрой Вьюги и Всемогущего Ветра, которые наделили его силой, ловкостью, стремлением к победе и уважением к сопернику.

Как отметила администрация сообщества, в эмблему Игр еще будут внесены небольшие изменения: добавятся надписи на удмуртском языке.

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ИСТОЧНИК KP.RU