Бывшую каратистку из Удмуртии осудили за избиение односельчанина

СЕГОДНЯ 06:10 2019-12-05T06:14:03+03:00

Женщина поссорилась с ним и применила приемы восточных единоборств

Изменить размер текста: A A

Бывшая спортсменка предстала перед судом в Удмуртии. Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.

В феврале этого года 45-летняя жительница села Сюмси, прежде профессионально занимавшаяся карате, поссорилась с 57-летним мужчиной и нанесла ему удар ногой по голове. Обидчик упал, а когда попытался встать, то получил еще несколько ударов в голову. Результатом стала черепно-мозговая травма.

Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Молодого человека из Удмуртии задержали за кражу у водителя такси (Подробнее)

«Хотела заработать»: у пенсионерки из Ижевска похищено почти 230 тысяч рублей (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU