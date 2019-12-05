Бывшую каратистку из Удмуртии осудили за избиение односельчанина
Бывшая спортсменка предстала перед судом в Удмуртии. Ее обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью односельчанина. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по республике.
В феврале этого года 45-летняя жительница села Сюмси, прежде профессионально занимавшаяся карате, поссорилась с 57-летним мужчиной и нанесла ему удар ногой по голове. Обидчик упал, а когда попытался встать, то получил еще несколько ударов в голову. Результатом стала черепно-мозговая травма.
Суд приговорил женщину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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