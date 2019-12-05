«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:56 2019-12-05T15:56:47+03:00

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В нашей республике работают десятки производителей - крупных предприятий и небольших фирм, представителей промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей. «Комсомолка» расскажет о них подробнее в проекте «Бренды Удмуртии».

Каждое предприятие представлено в своей категории: например, Чепецкий механический завод и концерн «Аксион» в промышленности, «Ижторгметалл» в строительных материалах, «Бабинские колбасы», «Годекшурский продукт» и «Увинский мясокомбинат» в продуктах питания, а «Ижевские термы» и «Хобрук» в досуге и хобби.

Чтобы увидеть больше предприятий, заходите на сайт «Брендов Удмуртии».

ИСТОЧНИК KP.RU