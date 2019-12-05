Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-05T17:56:50+03:00

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5 декабря в Брянске торжественно открыли памятник первому и единственному президенту Удмуртии Александру Волкову. Бюст был установлен в сквере на улице Бежицкой, в том самом районе, где Александр Александрович родился и вырос. Решением Горсовета Брянска скверу присвоили имя Александра Волкова.

На церемонии присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз, глава города Марина Дбар, представители местной власти, а также делегация из Ижевска: вдова Александра Волкова Нина Александровна, его сын Андрей Александрович, дочь Вера Волкова, член Совета Федерации от Удмуртии Юрий Федоров, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, руководитель аппарата администрации Ижевска Денис Логинов. Также в мероприятии приняли участие братья Александра Александровича Сергей и Петр, его сестры Светлана и Юлия, внуки и правнуки политика – всего больше 100 родственников. Присутствовали на открытии и ученики школы №20 и Брянского строительного техникума, где учился Александр Волков.

ФОТО: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

- Тот факт, что человек из простой рабочей семьи становится президентом республики, да еще и трижды избирающимся на эту должность, говорит о том, что он служил верой и правдой своему народу, защищал Конституцию. Приезжая сюда, он думал о развитии Брянска, и вот это сквер будет местом почитания уважаемого Александра Александровича и центром притяжения для горожан. Это место будет для всех комфортным и уютным. Спасибо Вам, Александр Васильевич, что сдержали свое обещание и за короткое время сделали эту работу. Спасибо строителям, руководству Брянска, - отметил Андрей Волков, сын Александра Волкова.

- Для нас огромная честь быть в городе Брянске. Городе величайшей воинской и трудовой славы. На этой земле открывается сегодня памятник первому Президенту Удмуртской Республики, который был строителем с большой буквы. Но он не только строил города Глазов и Ижевск, обустраивал Удмуртию. Самое главное - он построил свою семью. Он очень любил свою семью. И он всегда был примером того, как надо любить свою родину, свою семью. Низкий поклон за то, что смогли обустроить это замечательный сквер, - сказал Юрий Федоров, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации.

Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

Напомним, Александр Волков родился в Брянске в 1951 году и, несмотря на то, что после окончания местного строительного техникума его перевели на работу в Глазов, никогда не прерывал связь с малой родиной. Например, именно благодаря его поддержке в Брянске удалось капитально отремонтировать школу №20, в которой когда-то учился первый президент Удмуртии. Также по его инициативе был подписан ряд документов о сотрудничестве между Ижевском и Брянском, Удмуртией и Брянской областью. В 2012 году Александр Волков стал почетным гражданином Брянска.

- Наш земляк, почетный гражданин Брянска, который прошел большой путь от простого брянского мальчишки, который вырос здесь в большой дружной семье. Их было семеро детей, а сегодня эта семья – это 25 внуков, 40 правнуков. Поистине они могут гордиться, что такой большой род. Я хочу сказать слова благодарности семье Волковых за их сплоченность и дружбу, сказать спасибо семье, которая помнит свои корни и поддерживает друг друга, - отметил Александр Богомаз, губернатор Брянской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что новый сквер станет достойным подарком для горожан, а также знаком памяти и благодарности всей семье Волковых Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Брянской области

Решение присвоить скверу имя Александра Волкова было принято в июле этого года, а уже в августе здесь начали работы по благоустройству. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, которые приводит его пресс-служба, привести сквер в порядок удалось благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» и федеральной программе «Комфортная городская среда». На территории проложили аллеи, вымощенные плиткой, установили фонари и скамейки, высадили живую изгородь, выстроили детскую площадку.

Досье «КП»

Александр Александрович Волков родился 25 декабря 1951 года в Брянске, умер 20 мая 2017 года в Германии, куда уехал на лечение. Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный гражданин Удмуртии, почетный гражданин Брянска. Обладатель множества наград, в том числе ордена «За заслуги перед Отечеством», ордена Дружбы, ордена Александра Невского.

Образование:

- Брянский строительный техникум, специальность «Промышленное и гражданское строительство»

- Пермский политехнический институт, специальность «Инженер-строитель».

- Московский институт международного бизнеса при Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Министерства экономического развития РФ, специальность «Экономист международного бизнеса». Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Механизмы регулирования инвестиционных процессов в региональной экономике (на опыте Удмуртской Республики)».

Карьера:

- После окончания техникума Александр Волков получил направление в Глазов, в строительное управление Чепецкого мехзавода. Стал главным инженером, а затем начальником управления.

- В 1987 году был назначен главой Глазовского горисполкома.

- В 1989 году стал первым замом председателя Госплана УР, а в 1990 году - заместителем Председателя Совета министров УР, одновременно возглавляя Госкомитет по архитектуре и строительству.

- В 1993 году был назначен Председателем Совета министров УР. В этом же году победил на выборах в Совет Федерации.

- С 1995 года стал высшим должностным лицом Удмуртии - Председателем Государственного Совета.

- В 2000 году был избран первым Президентом Удмуртской Республики, через четыре года переизбран на второй срок. В 2009 году по представлению Президента РФ Дмитрия Медведева Госсовет Удмуртии наделил Александра Волкова полномочиями Президента республики.

- С 2014 по 2017 год был членом Совета Федерации от Удмуртии, заместителем председателя комитета верхней палаты парламента по науке, образованию и культуре.

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ИСТОЧНИК KP.RU