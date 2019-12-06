2019-12-06T11:17:47+03:00
Общество

О брендах Удмуртии расскажет «Комсомолка»

Что производят в республике?
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧ
Изменить размер текста:

В Удмуртии производят десятки товаров. Пора узнать, кто их производит: крупные предприятия или небольшие фирмы, представители промышленной, строительной, пищевой или транспортной отрасли. «Комсомолка» расскажет о них подробнее в проекте «Бренды Удмуртии».

Каждое предприятие представлено в своей категории: например, Чепецкий механический завод и концерн «Аксион» - в промышленности, «Ижторгметалл» - в строительных материалах, «Бабинские колбасы», «Годекшурский продукт» и «Увинский мясокомбинат» - в продуктах питания, а «Ижевские термы», «Хобрук» и СОЛК Кулаковой - в досуге и хобби.

Чтобы увидеть больше предприятий, заходите на сайт «Брендов Удмуртии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Художник-дворник из Ижевска нарисовал на снегу Николая Гоголя и персонажа из его книги
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
28-летнего ижевчанина обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков
Какая погода ждет жителей Удмуртии в выходные
28-летняя девушка пострадала в ДТП в Ижевске
Жителя Удмуртии осудят за развратные действия в отношении несовершеннолетних
«Закон приняли с запозданием»: Что думают эксперты об обязательстве держать подвалы домов в Ижевске открытыми
Ижевчанин не повелся на уловки мошенника и сохранил свои деньги
Фестиваль «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии вошел в топ-3 событий первых зимних выходных
20-метровую ёлку в Ижевске купили на деньги, вырученные от сдачи металлолома
Елизавета Туктамышева заняла первое место после короткой программы на турнире в Хорватии
34-летнего мужчину разыскивают в Ижевске
Четыре детских сада Ижевска стали победителями федерального конкурса
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов